Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 12 novembre 2020

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 12 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, giovedì 12 novembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 12 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 12 novembre 2020 - Thomas ha confessato la verità a suo padre ma gli rivela anche tutte le sue fragilità. Il ragazzo dice a Ridge che da quando è morta Caroline è allo sbando e ha cercato solo di essere felice. Lo stilista, benché furioso con suo figlio, gli promette di stargli accanto per sempre e che non permetterà che lui finisca in galera. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 12 novembre 2020 - Felipe organizza una festa per ufficializzare la sua relazione con Marcia. Purtroppo però non tutti sembrano approvare la loro storia d’amore, ritenendo la Sampaio inadatta a stare al fianco del facoltoso avvocato. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 12 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 12 novembre 2020 - Isabel è stata assassinata e la notizia ha ormai fatto il giro del paese. Maqueda ha trovato la sua signora a terra con un colpo di pistola in pieno petto. Tutti sono sconvolti tranne Rosa. La Solozobal è infatti spaventata solo che questo possa intralciare i preparativi delle sue nozze con Adolfo. Don Ignacio, Manuela e lo stesso Adolfo sono sconvolti dalla ragazza, che mostra di avere una doppia faccia. Intanto Tiburcio respinge Estefania, che cerca di estorcere all'uomo cinquemila Pesetas, minacciandolo di mostrare a Dolores le prove della loro relazione. Donna Eulalia ha invece scoperto che la Marchesa è morta ed è pronta ad attaccare Francisca mentre Raimundo, svenuto nel bosco, viene recuperato da un uomo misterioso. Qui la trama completa de Il Segreto.

