Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 11 novembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi dell'11 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 11 novembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 11 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 11 novembre 2020 - Ridge interroga Thomas sulla morte di Emma. Il Forrester tenta di capire se suo figlio sia davvero implicato e quanto lo sia, nella tragica scomparsa della Barber e scopre che il ragazzo non l'ha uccisa ma non l'ha neanche aiutata. Ora il giovane rischia di essere accusato di omissione di soccorso. Intanto Bill si reca da Brooke pronto a stringere con lei un patto segreto! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 novembre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 11 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 11 novembre 2020 - Marcia si sta lentamente abituando alla sua nuova vita da signora. Dismessi i suoi panni da domestica, è ora la padrona di casa Alvarez – Hermoso, in qualità di compagna di Felipe. Ma le cose per lei sembrano destinate a cambiare. Di ritorno da una passeggiata, la ragazza vede un sigaro appoggiato su un davanzale nell'atrio del palazzo e viene colta da un attacco d'ansia. La poverina teme infatti che sia una minaccia di qualcuno arrivato dal suo passato. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 9 al 15 novembre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 11 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 11 novembre 2020 - Donna Isabel, decisa a prendere in mano le redini del matrimonio tra Rosa e suo figlio Adolfo, si reca alla Villa per discuterne con don Ignacio e coglie l’occasione per riprendere velatamente Rosa per non averla informata subito della gravidanza. Tiburcio ancora non ricorda nulla della settimana in cui è scomparso, ma Estefania torna in città e continua a insistere di aver trascorso con lui quel periodo. Mauricio e il Capitano Huertas sono seduti alla locanda, quando Maqueda arriva in piazza sconvolto con una tragica notizia sulla marchesa de Los Visos. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 9 al 15 novembre 2020