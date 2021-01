Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 11 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi dell'11 gennaio 2021.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 11 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 11 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 11 gennaio 2021-Thomas chiede a Brooke di concedergli del tempo per considerare la firma dei documenti di adozione di Douglas. Il piano delle Logan sembra dunque aver funzionato, sono riuscite ad insinuare in Thomas il dubbio che, affidare il suo bambino a Hope, sia la cosa migliore da fare per garantirgli un futuro splendente. Ma voi ci credete davvero? Secondo Spoiler Thomas sta solo prendendo tempo, al momento giusto, imporrà le sue regole e pretenderà di dirigere il gioco! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 gennaio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 11 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 11 gennaio 2021 - Marcia verrà sottoposta ad una delicata operazione e Genoveva riunisce i vicini per recitare insieme un rosario per la guarigione della donna: in realtà la subdola Salmeron punta solo a guadagnarsi credito tra i vicini e soprattutto agli occhi di Felipe. E' stata infatti la donna a contattare il luminare della chirurgia che ha eseguito l'intervento su Marcia. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 15 gennaio 2021

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 11 gennaio 2021

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 11 gennaio 2021 - Don Filiberto accetta di entrare nella società segreta degli Arcangeli; ricevuto il battesimo, gli viene affidata una missione. Alicia è vittima di una tentata aggressione. Alla Villa, Rosa e Adolfo rientrano in anticipo dalla luna di miele. Intanto Emilia viene nuovamente avvicinata dalla marchesa... Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'11 al 15 gennaio 2021