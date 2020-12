Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 11 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi dell'11 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 11 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 11 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 11 dicembre 2020 - Brooke mostra a Ridge la prova del suo tradimento: la cintura che lui ha dimenticato al Bikini la notte trascorsa con la madre di Flo! Ridge tenta invano di convincerla che tra lui e Shauna non c'è stato nulla... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 11 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 11 dicembre 2020 - Felipe è impaziente di trovare Marcia e rimprovera Mauro per non aver saputo fare la giusta pressione su Andrade. L'Alvarez - Hermoso decide quindi di muoversi da solo e va a casa del magnate per salvare la Sampaio. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 11 dicembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 11 dicembre 2020 - uno specialista visita don Raimundo, ma purtroppo non riesce a fare un pronostico preciso sulla sua salute. Le sue condizioni potrebbero essere irreversibili. Francisca continua a prendersi amorevolmente cura di Raimundo. L'Ulloa non è in grado di parlare, ma Francisca sa che nel profondo quello che fa viene apprezzato. Qui la trama completa de Il Segreto.

