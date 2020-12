Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 10 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 10 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 10 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 10 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 10 dicembre 2020 - Brooke ha appena scoperto che Ridge ha passato la notte con Shauna. La Logan è furiosa e appena tornata a casa, scoppia un'accesa lite. Ridge l'accoglie con una cena a lume di candela, sicuro di passare una serata perfetta. Ma le cose non andranno come da lui previsto. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 10 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 10 dicembre 2020 - Ramon è stanco dei battibecchi tra Lolita e Carmen. Il Palacios redarguisce la sua giovane nuora e le confessa di non sopportare più i suoi capricci. Ma questo atteggiamento finisce per indispettire Antoñito, che non gradisce che suo padre abbia sgridato sua moglie. Intanto Susana origlia la conversazione tra i Palacios. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 10 dicembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 10 dicembre 2020 - il ritorno di Donna Begoña preoccupa Don Ignacio. La donna sembra essere rinsavita ma il Solozobal continua a guardarsi le spalle dalla pazzia della moglie. Intanto Alicia decide di dedicarsi completamente alla sua carriera di sindaco ma non riesce a togliersi dalla mente suo padre in prigione. Intanto Don Filiberto, ancora in mano ai suoi rapitori, sta per essere giustiziato. Qui la trama completa de Il Segreto.

