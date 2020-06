Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 1 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Trame di Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi su Canale 5. Riassumiamo cosa succede negli episodi delle Soap del 1 giugno 2020.

Cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, lunedì 1 giugno 2020, su Canale 5? L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10 con Calle Acacias e alle 16.40 con le vicende di Puente Viejo. Riassumiamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Trame degli episodi delle Soap in onda oggi.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1 giugno 2020

La puntata di Beautiful di oggi – lunedì 1 giugno 2020 - Zoe cerca di dissuadere Flo dal trasferirsi a casa di Quinn, ribadendo che Hope non deve sapere di Beth. Nel frattempo entra Hope che chiede spiegazioni. La Logan rimane sconcertata nel sentire le due parlare della sua bambina e si interroga sulle motivazioni di tale confronto tra la cugina e la modella. Come riusciranno Hope e Zoe a tirarsi fuori da questa situazione? Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 1 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – lunedì 1 giugno 2020 – Carmen avverte Genoveva che nel quartiere si aggira un uomo misterioso che chiede di lei e la ragazza è molto preoccupata. Lei e Samuel temono di essere stati intercettati da Cristobal. I due stavano cercando di mantenere un profilo basso nella speranza che il loro nascondiglio non venga scoperto dall'ex protettore della Salmeron, ma gli avvenimenti dell'ultimo periodo hanno attirato molta attenzione sulla coppia e ora i due temono di dover pagare lo scotto di tale imprudenza. Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 1 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – lunedì 1 giugno 2020 - Adolfo e Rosa cedono alla passione. In realtà la minore di Casa Solozabal approfitterà delle condizioni del Marchesino, disperato dopo il forzato allentamento da Marta. Il ragazzo, ubriaco, resterà "vittima" dell'agguato amoroso della giovane che si garantirà così la vittoria sulla sorella Marta. Nel frattempo Dolores, che per racimolare denaro ha iniziato a contrabbandare tabacco, è finita in prigione. Purtroppo per lei, Tiburcio, pensa che sia meglio che la donna rimanga dietro le sbarre. Qui la trama completa de Il Segreto

