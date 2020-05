Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 8 maggio 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle tre soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto.

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, venerdì 8 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – venerdì 8 maggio 2020 – Wyatt e Sally sono alla resa dei conti. La Spectra furiosa per la gelosia del suo fidanzato, lo accusa di essersi fatto condizionare da Flo – unica vera responsabile della loro crisi. Lo Spencer nega che la nuova arrivata abbia qualcosa a che fare con loro ma Sally è certa di quanto sta dicendo. Intanto a casa Fulton, Florence, Shauna e Zoe si alleano. Le tre stringono il patto di non rivelare mai a nessuno – soprattutto a Hope – la verità su Beth/Phoebe. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 9 maggio 2020

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 8 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – venerdì 8 maggio 2020 – Susana e Felicia non lasciano in pace Genoveva e continuano a spettegolare sul suo conto, convinte che la donna sia una poco di buono. Rosina e Liberto intanto ricevono una telefonata che conferma che i terroristi che li stavano perseguitano, sono stati acciuffati. Possono dunque tornare alla loro vita normale. La Hidalgo – per il coraggio dimostrato – riceve un'onorificenza dalla casa reale – che con orgoglio mostra a tutti i suoi vicini. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 4 all'8 maggio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 8 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – venerdì 8 maggio 2020 - Francisca che tratta Isabel come fosse la sua schiava. Rosa e Adolfo sono stati scoperti. Si inaspriscono i rapporti tra Don Ignacio e sua figlia dopo che l'imprenditore ha capito che la ragazza ha una tresca con Adolfo De Los Visos. Il Solozobal - furioso - le impedisce di continuare a frequentarlo. La giovane obbedirà al padre o continuerà la sua storia d'amore con il figlio di Isabel? Intanto Onesimo cerca lavoro alla miniera ma senza ottenere il posto mentre Inigo tenta di convincere Isabel a mettere in sicurezza le sue miniere, per evitare lo sciopero degli operai. La marchesa però non lo ascolta. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 4 al 9 maggio 2020