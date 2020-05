Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 7 maggio 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle tre soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto.

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, giovedì 7 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – giovedì 7 maggio 2020 – Wyatt è furioso con Sally. Il ragazzo ha visto la compagna in atteggiamenti intimi con Thomas e crede che gli nasconda qualcosa. La Spectra giura al fidanzato che tra lei e il Forrester non ci sia niente ma è molto spaventata dalle intenzioni del figlio di Ridge nei confronti di Hope. Intanto Amelia – la tata di Kelly e Phoebe – chiede a Liam di restare ancora a Parigi insieme alle bambine e a Steffy. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 7 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – giovedì 7 maggio 2020 – Samuel e Telmo sono di nuovo faccia a faccia dopo dieci lunghi anni. L'Alday sembra davvero cambiato, tanto che chiede perdono all'ex sacerdote per tutto il male che gli ha fatto. Gli promette inoltre di non mettergli mai più i bastoni tra le ruote e gli fa notare che Lucia sembra molto triste. La ragazza è infatti incastrata in un matrimonio infelice, con un uomo che non ama: Edoardo. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 7 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – giovedì 7 maggio 2020 - Francisca che tratta Isabel come fosse la sua schiava. La marchesa è furiosa ma continua ad aiutare la Montenegro nella riconquista delle sue vecchie proprietà. Adolfo e Tomas sospettano che la loro mamma stia nascondendo qualcosa di grosso e sono determinati a scoprirlo. Intanto Don Ignacio è furioso con Rosa, scoperta a teatro in compagnia di Adolfo. Qui la trama completa de Il Segreto

