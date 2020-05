Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 26 maggio 2020

Anticipazioni TV

Ecco le Trame delle puntate di Oggi delle soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto. Le Anticipazioni rivelano che Shauna accetterà di aiutare Katie; nel frattempo Telmo continuerà le ricerche su Lucia. A Puente Viejo invece, Isabel rifiuterà sprezzante l'offerta del suo nemico.

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, martedì 26 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – martedì 26 maggio 2020 – Katie non è ancora convinta se accettare o meno la proposta di matrimonio di Bill. La Logan ha infatti paura di soffrire ancora una volta a causa del magnate e, per provare che faccia sul serio, organizza un piano. Chiede a Shauna di usare tutto il suo fascino e di sedurre lo Spencer. Se cadrà ai suoi piedi, Katie potrà finalmente mettersi l'anima in pace e abbandonare ogni pensiero di ricominciare una relazione con il suo ex marito. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 26 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – martedì 26 maggio 2020 – Fabiana confida a Ursula le sue preoccupazioni. La domestica racconta alla Dicenta che Telmo continua a fare domande su Lucia e sul piccolo Mateo, convinto che la sua perpetua non sia stata del tutto sincera con lui. Ursula ha paura che il Martinez si metta nei guai. Se infatti Eduardo lo scoprisse, l'ex sacerdote sarebbe in pericolo visto che il Torralba si è dimostrato un uomo molto pericoloso. Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 26 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – martedì 26 maggio 2020 - Isabel non intende cedere alla richiesta di Don Ignacio e rifiuta con sdegno la proposta di acquisto da parte delle industrie Solozobal. Non venderà la sua miniera al suo peggior nemico. Ramon intanto crea una situazione di imbarazzo tra la De Los Visos e suo cugino, con un'uscita infelice che infastidisce la Marchesa. Di cosa si tratterà? Qui la trama completa de Il Segreto

