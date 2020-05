Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 25 maggio 2020

Anticipazioni TV

Ecco le Trame delle puntate di Oggi delle soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto. Le Anticipazioni rivelano che mentre Liam mette in guardia Hope, Cintia viene costretta a sposarsi, intanto a Puente Viejo Marta bacia Ramon per allontanare Adolfo.

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, lunedì 25 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – lunedì 25 maggio 2020 – Liam è tornato da Parigi, informato da Wyatt del piano di Thomas e prega Hope di non lasciarsi influenzare dal Forrester, che sta usando suo figlio Douglas per arrivare a lei. Liam ha ben chiaro lo scopo del Forrester e si danna al pensiero di aver lasciato Hope nella mani del fratellastro. Alla luce si quanto scoperto si rende infatti conto di essere caduto nella trappola dell'avversario e aver assecondato il suo machiavellico piano. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 30 maggio 2020

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 25 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – lunedì 25 maggio 2020 – dopo aver scoperto dell'espulsione di Cinta dal collegio, Josè e Bellita riflettono sulla punizione più adatta alla figlia, una donna affatto diligente. Purtroppo la pena sarà dura da digerire per la povera giovane, a cui verrà presto comunicano che dovrà prendere marito. Insomma, i genitori organizzeranno un matrimonio combinato per Cinta, scegliendo loro il pretendente più adatto per domare il suo animo ribelle. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 al 31 maggio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 25 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – lunedì 25 maggio 2020 - Marta sa che dovrà allontanare da se Adolfo facendo addirittura in modo che la disprezzi. Inizierà così a tramare un piano e consapevole di doverci andare giù pesante per raggiungere il suo scopo, costruirà una trappola davvero crudele: attirerà Adolfo nel posto in cui sono soliti incontrarsi e si farà beccare mentre bacia Ramon. Ma perché la Solozabal gioca uno scherzo così cattivo all'uomo che ama? Ovviamente il motivo è Rosa, Marta infatti è stanca di mentire ed ingannare la povera sorella. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 25 al 30 maggio 2020