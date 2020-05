Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 22 maggio 2020

Anticipazioni TV

Ecco le Trame delle puntate di Oggi delle soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto. Le Anticipazioni rivelano che Liam affronterà Thomas così come Marcela avrà un confronto con Alicia; intanto ad Acacias, Cintia confesserà tutta la verità ad Arantxa.

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, venerdì 22 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – venerdì 22 maggio 2020 – Liam farà ritorno a Los Angeles da Parigi. Il ragazzo scoprirà, con suo immenso stupore, che durante la sua assenza Thomas ha giocato sporco e ora Hope è attanagliata dai dubbi. Il ragazzo, furioso, affronta il Forrester e lo accusa di aver manipolato sua moglie approfittando del suo viaggio in Francia. Decide così di affrontarlo per rimetterlo al suo posto. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 maggio 2020

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 22 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – venerdì 22 maggio 2020 – Cinta racconta la verità ad Arantxa. La ragazza ha sino a ora finto di avere un fidanzato basco e che, per lui, era costretta a nascondersi dai suoi genitori e a uscire di soppiatto durante la notte. In realtà la bella Dominguez ha incontrato qualcuno che le ha promesso di aiutarla a sfondare nella carriera di ballerina, sogno che insegue sin da quando è bambina. La figlia di Bellita e José è finalmente uscita allo scoperto. Ma come la prenderanno i suoi genitori? Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 18 al 24 maggio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 22 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – venerdì 22 maggio 2020 - i rivoltosi affidano a Matias il compito di trasportare delle armi e il giovane è costretto a lasciare Puente Viejo per qualche giorno. Insospettita dalla sua assenza, Alicia si presenta alla locanda per chiedere informazioni sul ragazzo ma Marcela – furiosa – la caccia. La Del Molino le intima di stare lontana dal marito mentre Dolores attende con molta preoccupazione, l'ammenda per la vendita di contrabbando di tabacchi. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 18 al 23 maggio 2020