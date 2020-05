Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 21 maggio 2020

Anticipazioni TV

Ecco le Trame delle puntate di Oggi delle soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto. Le Anticipazioni rivelano che Sally affronterà Quinn, Ursula cercherà di allontanare Telmo da Acacias, mentre Ignacio si troverà faccia a faccia con le sue figlie.

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 20 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – giovedì 21 maggio 2020 – Quinn e Sally sono di nuovo a confronto dopo la rottura della Spectra con Wyatt. La stilista affronta la sua ex suocera dicendole di amare ancora follemente lo Spencer e di non aver ancora gettato la spugna. La Fuller è invece felice di quanto successo ed è certa che per suo figlio ci sia un'altra donna molto più adatta a lui. Intanto alla casa sulla spiaggia, Flo ha raggiunto Wyatt e tra i due si riaccende l'antica passione mai evidentemente spenta. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 21 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – giovedì 21 maggio 2020 – Ursula cercherà di allontanare Telmo da Calle Acacias. La Dicenta ha promesso a Lucia di aiutarla a mantenere il segreto sul piccolo Mateo, figlio segreto dell'ex sacerdote. L'Alvarado non vuole infatti che il suo antico amore scopra la verità sul bambino e la Dark Lady decide di raccontare al Martinez che il piccolo non può essere suo figlio, perché nato settimino. Poi, per risolvere del tutto la situazione, regala al ragazzo due biglietti per l'isola di La Palma. Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 21 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – giovedì 21 maggio 2020 - Don Ignacio non accetta la ribellione delle sue figlie e ribadisce a tutte e tre la sua decisione di trasferirsi a Bilbao. Le ragazze sono furiose con il loro padre e non intendono piegarsi al suo volere. Rosa in testa a tutte, visto che lasciare Puente Viejo significa abbandonare i suoi sogni d'amore con Adolfo. Purtroppo la ragazza non sa di essere finita in un triangolo amoroso terribile con sua sorella. Qui la trama completa de Il Segreto

