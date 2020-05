Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 19 maggio 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle tre soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto.

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, martedì 19 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – martedì 19 maggio 2020 – Sally e Thomas sono ancora a confronto. La Spectra è furiosa con il ragazzo e crede sia colpa sua se la relazione con Wyatt è naufragata. Gli rivela inoltre di avere messo lo Spencer al corrente del suo diabolico piano di conquista di Hope e che intende fare di tutto per fermarlo. Se non lei, Liam di sicuro non gli permetterà di intromettersi nella vita della Logan e di separarla da suo marito. Il Forrester sembra però tranquillo. Crede che Sally non abbia fatto bene a lasciare la casa sulla spiaggia ed è deluso dal suo tradimento: non permetterà a nessuno di mettergli i bastoni tra le ruote. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 19 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – martedì 19 maggio 2020 – Felipe è sempre più fuori controllo. L'Alvarez – Hermoso non ha potuto sopportare il ritorno di Ramon a Calle Acacias e, ormai solo, si è lasciato andare ai vizi e all'alcol. È proprio dopo una delle sue serate passate a fare bagordi che, rincasato in evidente stato di alterazione, Felipe viene colto da un malore. Il Palacios, preoccupato per il suo amico, chiede a Emilio di non farne parola con nessuno ma soprattutto di non vendergli più alcuna bottiglia. Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 19 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – martedì 19 maggio 2020 - Marcela non vuole credere al fatto che Matias la stia tradendo con Alicia e decide di chiedere spiegazioni direttamente al marito. Matias nega la relazione con la Urrutia ma la sua espressione tradisce la verità e la Del Molino comincia a sospettare che i pettegolezzi corrispondano al vero. Il matrimonio tra i Castañeda è sempre più in bilico e Raimundo, scoperta la tresca del nipote, cerca di ricordargli i suoi doveri e lo spinge a ricucire il profondo strappo che si è creato nella sua famiglia. Qui la trama completa de Il Segreto

