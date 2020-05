Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 18 maggio 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle tre soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto.

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, lunedì 18 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – lunedì 18 maggio 2020 – Quinn rivela a Wyatt di essere molto felice della decisione che ha preso riguardo a Sally. E' da tempo che la Signora Forrester tenta di liberarsi della Spectra che non reputa all'altezza di suo figlio, lo scopo della designer è infatti riavvicinare Wyatt alla sua pupilla: Flo. Nel frattempo la povera Sally, furiosa e addolorata, se la prende con Thomas, è stato lui, con la sua confidenza, a distruggere la relazione con lo Spencer. La Spectra farà infatti sapere al Forrester di aver rivelato a Wyatt i suoi piani. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 maggio 2020

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 18 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – lunedì 18 maggio 2020 – Telmo affronta Lucia rivelandole i suoi sospetti sulla paternità di Mateo e pregandola di rivelargli cosa la lega veramente ad Eduardo, ma la Alvarado rifiuta a Telmo le risposte che cerca e lo implora di lasciare Acacias per sempre. nel frattempo, proprio Eduardo, colti in flagrante i due Ex, affronta il Martinez pretendendo che lasci stare Lucia. Ma Telmo non si tira indietro, è pronto al confronto e scoprire cosa si nasconde dietro al matrimonio tra il suo avversario e l'Alvarado. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 18 al 24 maggio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 18 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – lunedì 18 maggio 2020 - Marta allontana Adolfo e tornata a casa, molto contrariata, dirà a Rosa che non porterà più le sue lettere. Dopo che Don Ignacio ha messo sotto stretta sorveglianza Rosa infatti, Marta si è offerta di aiutare la sorella. Purtroppo in occasione di quegli incontri - motivati dallo scambio di biglietti tra i due fidanzati - Marta ha finito per perdere la testa per il de Los Visos, il quale, sembra pericolosamente ricambiare l'interesse della cognata. E' per mettere fine a questa follia che Marta, consigliata anche da Manuela, prenderà la decisione di non incontrare più Adolfo. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 18 al 23 maggio 2020