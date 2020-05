Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 14 maggio 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle tre soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto.

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, giovedì 14 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – giovedì 14 maggio 2020 – Thomas decide di confessare a Hope il suo amore. Dopo averla baciata, il Forrester coglie la palla al balzo per affondare il colpo e conquistare la Logan. La ragazza è tanto stupita quanto confusa dalla dichiarazione dell'amico e si mette sulla difensiva. Poi, visto le dolci parole del figlio di Ridge, si ammorbidisce e sembra quasi interessata alla sua proposta. Fare da madre a Douglas potrebbe curare le sue ferite? Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 maggio 2020

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 14 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – giovedì 14 maggio 2020 – Emilio confessa a Cinta di aver scoperto il suo segreto. L'ha infatti vista parlare con un uomo sconosciuto. La ragazza gli chiede di mantenere il segreto e di non rivelare a nessuno quanto ha visto. Intanto Genoveva riceve un'altra lettera misteriosa. Samuel comincia a preoccuparsi per la moglie, che si è fin troppo esposta mandando un messaggio alla sua amica Marlen. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 17 maggio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 14 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – giovedì 14 maggio 2020 - Manuela e Encarnation sono in pericolo. Le due donne, durante una passeggiata, cadono in un burrone e rischiano la vita. Manuela riesce a risalire il fosso mentre Encarnacion rischia di rimanere intrappolata. Solo l'intervento di Jesus risolve la situazione. Un grande spavento a Puente Viejo ma per fortuna senza alcuna vittima... almeno stavolta! Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'11 al 16 maggio 2020