Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 13 maggio 2020

Scopriamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle tre soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto.

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, mercoldì 13 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – mercoledì 13 maggio 2020 – Thomas intrappola Hope. Il piano del Forrester per conquistare la Logan è già avviato e il ragazzo approfitta ancora di più dell'assenza di Liam, per far cadere tra le sue braccia la giovane figlia di Brooke. Appena si trova solo con lei, le strappa un bacio sulle labbra.... non ricambiato. Intanto tra Wyatt e Sally continuano a esserci frizioni. Lo Spencer crede che la sua fidanzata abbia ancora a cuore Thomas. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 13 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – mercoledì 13 maggio 2020 – Lucia ha confessato a Ursula di essere ancora innamorata di Telmo mentre l'ex sacerdote ha ricevuto dal piccolo Mateo la conferma di cui aveva bisogno. Il ragazzino gli dice di stare per compiere dieci anni, età che per il Martinez suona come un'ammissione che il bambino sia suo figlio. Ursula, sguinzagliata alla ricerca della verità, dopo la confessione dell'Alvarado fa marcia indietro. Non ha nessuna intenzione di confessare il segreto che, per per questi lunghi anni ha tormentato l'Alvarado. Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 13 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – mercoledì 13 maggio 2020 - Iñigo si ribella a Isabel. Non obbedirà ai suoi ordini di uccidere Matias nonostante le sue insistenze. La marchesa ha paura che il Castañeda, furioso per il tradimento di Marcela, possa fare del male a Tomas. Marta intanto comincia a frequentare Adolfo, con la scusa di fare da tramite tra lui e sua sorella e di portare al ragazzo le lettere di Rosa. Manuela è molto preoccupata per questo scabroso triangolo ma la Solozobal, non segue le sue raccomandazioni. Qui la trama completa de Il Segreto

