Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 12 maggio 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle tre soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto.

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, lunedì 12 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – lunedì 12 maggio 2020 – Flo accetta di lavorare alla Forrester Creations e Hope è felice di avere sua cugina accanto. Brooke è fiera di sua figlia e del suo buon cuore ma nessuna delle due donne sa che è finita in una trappola, da cui sarà difficile uscire. Florence, Shauna e Zoe, hanno stretto il patto di non rivelare alla Logan che Beth è viva e che è stata affidata alle cure della sua rivale Steffy. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 maggio 2020

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 12 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – lunedì 12 maggio 2020 – Telmo sospetta che Mateo possa essere suo figlio. È così che il Martinez chiede al piccolo quanti anni abbia, per avere certezza dei suoi sospetti. Ma per scoprire più in fretta la verità, l'ex sacerdote chiede aiuto a Ursula. Solo lei può indagare senza destare sospetti in Lucia, sulla verità che si nasconde dietro alla nascita del piccolo e solo così potrà scoprire se il ragazzino è il frutto del suo amore con l'Alvarado. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 17 maggio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 12 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – lunedì 12 maggio 2020 - è giunto il momento del faccia a faccia tra Matias e Tomas. I “due uomini di Marcela” si troveranno l'uno contro l'altro e il Castañeda, per vendicarsi dei torti subiti a causa del tradimento della moglie, aggredisce il De Los Visos. Intanto Isabel cerca di convincere Ignacio ad allearsi contro i lavoratori ma il Solozobal non ha nessuna intenzione di cedere alle richieste della marchesa, convinto che ci siano altri modi, ben più pacifici, per sedare la rivolta. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'11 al 16 maggio 2020