Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: le puntate di oggi 11 maggio 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà negli episodi di oggi delle tre soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto.

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, lunedì 11 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – lunedì 11 maggio 2020 – Hope insiste affinché Flo lavori con lei alla Forrester, Ridge e Brooke hanno già dato il loro ok e la Logan è impaziente di avere vicino la cugina anche a lavoro. Nel frattempo Xander capisce che qualcosa sta turbando Zoe e ritiene si tratti ancora di suo padre. La ragazza negli ultimi tempi sembra davvero in crisi, molti pensieri le affollano la testa, ma soprattutto molti timori. Purtroppo l'Avant non ha la minima idea che la fidanzata sia diventata una criminale! Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 11 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – lunedì 11 maggio 2020 – pur essendo ancora innamorata di Telmo, Lucia sa che per loro non c'e' futuro e lo allontana con freddo distacco. La donna vuole difendere il suo piccolo Mateo da possibili ripercussioni da parte di Edoardo. Nel frattempo Felipe continua a mostrare profonda ostilità nei confronti dell'ex amico. Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 11 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – lunedì 11 maggio 2020 - Isabel blocca i suoi figli prima che entrino nelle camere di Francisca ed inventa una scusa affinché nessuno cerchi più di entrare in quell'ala della casa. Tuttavia, nonostante le spiegazioni della madre, Adolfo continuerà a nutrire dei sospetti. Ultimamente Isabel ha uno strano atteggiamento e questo non sfuggirà al suo pupillo che deciderà di tenerla d'occhio, pronto a carpire quale segreto stia nascondendo. Qui la trama completa de Il Segreto

