Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto: Cambi di programmazione, Repliche e Streaming

Anticipazioni TV

I Palinsesti estivi di Canale 5 dedicano l'intero pomeriggio alle Soap: Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto. Scopriamo come è cambiato l'orario di programmazione, dove vedere le Repliche e lo Streaming della Puntate.

Ha debuttato ieri la nuova Soap turca con Can Yaman Daydreamer - Le ali del sognoe con essa anche i nuovi Palinsesti Estivi per il pomeriggio di Canale 5. Cambiano dunque gli Orari di programmazione e si aggiungono nuove Soap da seguire in Streaming e Replica. Scopriamo insieme dove, come vederle:

Cambi di Programmazione: Daydreamer sostituisce Uomini e Donne, Il Segreto Anticipato

Daydreamer - Le ali del sogno ha preso il posto di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi infatti, come ogni anno, è andato in ferie lasciando un buco nei Palinsesti pomeridiani di Canale 5. La Soap turca dunque si piazza proprio nella fascia oraria delle 14.45; per ovviare alla minor durata delle puntate di Daydreamer rispetto agli appuntamenti di Uomini e Donne, Il Segreto slitta. Già a partire da ieri, la storica soap spagnola è stata anticipata di un'ora, dalle 16.40 è passata alle 15.40.

Leggi anche Uomini e Donne, la scelta di Carlo Pietropoli è Cecilia Zagarrigo

Leggi anche Uomini e Donne: la scelta di Sara Shaimi è Sonny Di Meo

Su La5 le Repliche di Beautiful, Una Vita, Il Segreto

A partire dalle dalle 13.40 fino alle 16.44 vedremo dunque in onda, senza stacchi, tutto d'un fiato: Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto. Un pomeriggio da sogno per gli amanti delle telenovela... ma cosa accadrà quando il sole si farà cocente e il mare inizierà a lusingarci con il suo scintillio e il suo profumo? Tranquilli, Mediaset ha pensato anche a questo. Le puntate delle tre storiche Soap - Beautiful, Una Vita, Il Segreto - possono essere recuperate su La 5, tutte le mattine a partire dalle 9.20 fino alle 11.10 sarà possibile rivedere in Replica l'appuntamento del giorno prima.

Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto sono disponibili in Streaming su La5

Per gli amanti del web, le Soap sono inoltre tutte disponibili in Streaming, anche la nuova arrivata: Daydreamer - Le ali del sogno. Terminata la messa in onda pomeridiana delle singole puntata su Canale 5, gli episodi delle quattro soap Mediaset sono infatti disponibili in streaming sulla piattaforma MediasetPlay. L'ampio archivio conserva tutte le Puntate e le Stagioni delle Soap andate in onda finora e permette la libera visione a tutti i telespettatori, basta iscriversi utilizzando un account mail o social.

Scopri gli orari di messa in onda di Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto grazie alla nostra Guida TV