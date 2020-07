Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 9 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 9 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, giovedì 9 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 9 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – giovedì 9 luglio 2020 - Liam è felice per la visita di Bill e lo è ancor più per quella di Wyatt. Lo Spencer ha invitato suo fratello, che sta per arrivare nella casa sulla scogliera insieme a Flo. Steffy è perplessa. Non è molto contenta che la madre naturale della sua Phoebe riveda la bambina e confessa a Liam di essere preoccupata per la situazione. È per lei molto strano che Florence abbia accettato questo invito. Intanto Brooke, sempre più sospettosa, mette in guardia Hope dalle intenzioni poco raccomandabili di Thomas. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 9 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 9 luglio 2020 - Cinta è nei guai. Dopo il raid avvenuto nel locale dove è solita esibirsi, Bellita scopre la verità su sua figlia. La ragazza, furiosa con sua madre, le rivela con rabbia di esibirsi da tempo come ballerina di flamenco e sotto il falso nome di Dama del mistero. La signora Dominguez, per salvare il buon nome della sua famiglia, prende una drastica decisione: Cinta verrà mandata in collegio in Svizzera e la giovane è costretta ad accettare quanto impostole. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 9 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – giovedì 9 luglio 2020 - Sanem e Can si occupano della campagna di Remide e la simpatica signora fa da Cupido tra i due. I ragazzi rimangono infatti chiusi all'interno della fabbrica e sono costretti a passare diverse ore turbolente e cariche di attrazione, tra sguardi e parole non dette. A fine serata però una sorpresa potrebbe cambiare radicalmente il destino dei due innamorati. Intanto Mevkibe è sempre più decisa a dare guerra ad Aysun, che ha visto partecipare alle lezioni di yoga di Ayhan. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 9 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 9 luglio 2020 - Pepa è riuscita a trafugare dalla stanza di Angustias la preziosa cartella clinica che le permetterà di dimostrare la maternità di Martin, purtroppo deve fare i conti con la diffidenza di Don Julian, che le sequestra le carte. Ma non è detta l'ultima parola... il medico controlla la Cartella Clinica e scopre che Pepa non mente, quindi corre da Francisca pronto ad un confronto! Intanto Juan prende una decisione inaspettata che manderà su tutte le furie la Signora di Puente Viejo. Qui la trama completa de Il Segreto

