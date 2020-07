Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 8 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 8 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 8 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 8 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – mercoledì 8 luglio 2020 - Bill e Katie si presentano a casa di Steffy per vedere le bambine e per assicurarsi che tutti stiano bene. I due manifestano grande ammirazione per il gesto nobile di Hope, che si è sacrificata per il bene di suo marito e della sua famiglia. Così facendo ha dimostrato di avere non solo un'immensa generosità ma anche un estretmo coraggio. Ha rinunciato a tutto e a tutti per la felicità degli altri. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 10 luglio 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 8 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 8 luglio 2020 - Carmen scopre che Ramon la considera solo un'amica e delusa dal suo comportamento e ormai follemente innamorata, decide di andarsene da Acacias. Il Palacios ha fatto un passo indietro con la locandiera. Il ricordo di Trini l'ha fatto sentire un traditore e per questo si è allontanato da Carmen, ferendo profondamente i suoi sentimenti. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 6 all'11 luglio 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 8 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – mercoledì 8 luglio 2020 - Aylin raggiunge casa Divit per parlare con Emre, che non le rivolge più la parola e non risponde alle sue chiamate. La bellissima manager trova però Can e gli racconta di essere ancora innamorata di suo fratello. Il fotografo cerca di convincere il fratello a dare un'altra possibilità alla sua ex fidanzata mentre Sanem è costretta a sostituire Volkan alla riunione con gli allevatori di polli. A sorpresa fa la sua comparsa Remide, il capo dell'azienda cliente della Fikri. La signora prende in simpatia Sanem ed elogia le sue grandi qualità. Intanto continua la guerra tra Mevkibe e Aysun. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 6 al 10 luglio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 8 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 8 luglio 2020 - Pepa cerca la prova che Martin sia suo figlio, la cartella clinica di Angustias potrà confermare i suoi sospetti. Mentre il paese è in trepidante attesa di dare il via alla degustazione di una novità gastronomica (il dado da brodo), Don Raimundo scopre che il prestito per la sua taverna è stato bloccato. La perfida Donna Francisca sembra aver vinto ancora una volta. La Montenegro tiene sotto scacco anche Soledad, sua figlia, sa che la ragazza farà un passo falso pur di salutare il suo grande amore Juan… Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 6 al 10 luglio 2020