Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 7 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 7 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 7 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 7 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – martedì 7 luglio 2020 - Thomas ha stupito Xander, Zoe e Flo con la sua decisione. Il Forrester ha deciso di non dire nulla a Hope e Steffy e mette in guardia il trio criminale sulle terribili conseguenze che potrebbero esserci se sua sorella e Hope scoprissero la verità. Il Forrester convince i ragazzi a mantenere il silenzio e Xander, alla fine, è costretto a capitolare e ad accettare un patto diabolico con il figlio di Ridge. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 7 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 7 luglio 2020 - Lucia è morta e Ursula e Telmo organizzano la sua veglia funebre. Il Martinez ha però un altro importante compito da assolvere. L'ex sacerdote ha promesso di occuparsi di Mateo e prima di lasciare il quartiere e cominciare una nuova vita, deve confessare a tutta Acacias che il bambino è suo figlio, frutto dell'amore tra lui e l'Alvarado. Solo così potrà evitare ulteriori impedimenti alla sua fuga da Calle Acacias. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 7 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – martedì 7 luglio 2020 - Sanem si è licenziata ma Deren e Ceycey l'hanno convinta a rimettersi in gioco per la campagna dei prodotti biologici. La ragazza è costretta a lavorare di nuovo a stretto contatto con Can. I due passano la giornata insieme ed è ormai innegabile l'attrazione tra loro. Intanto Mevkibe caccia Nihat dal suo negozio, decisa a diventare una donna d'affari per sconfiggere Aysun, la sua rivale. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 7 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 7 luglio 2020 - Pepa studia un piano per riuscire ad aggirare il divieto del dottor Julian, contrario che la levatrice faccia visita ad Angustias. Nel frattempo Juan si troverà a ricevere una importante notizia che potrebbe cambiare il corso delle cose. Continuano i tentativi di Francisca di distruggere il povero Raimundo, nonostante il fallimento di Don Pedro, il suo piano sembra funzionare. Qui la trama completa de Il Segreto

