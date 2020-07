Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 6 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, lunedì 6 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 6 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – lunedì 6 luglio 2020 - grazie alla confessione di Flo, Thomas ha scoperto che Phoebe in realtà è Beth; e ora, i due alleati della Fulton - Xander e Zoe - temono le conseguenze di questa scomoda rivelazione. Se Steffy e Hope dovessero scoprire la verità verrebbero entrambi accusati di complicità. Il Forrester ha però preso una decisione ben diversa da quella che i "tre criminali" hanno pensato e li informa su quello che intende fare. Non dirà nulla né a sua sorella né a Hope e nessuna delle due dovrà mai conoscere la verità.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 6 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 6 luglio 2020 - Ramon e Felipe ritrovano finalmente l'armonia. L'Alvarez – Hermoso, ormai a conoscenza della terribile verità sulla morte di Celia, riesce a voltare pagina e a riconciliarsi con il suo vecchio amico. Tutta Acacias si rallegra di questo lieto evento ma la felicità dura ben poco. Lucia muore tra le braccia di Telmo, dopo avergli affidato il loro piccolo Mateo. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 6 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – lunedì 6 luglio 2020 - Sanem ha deciso di licenziarsi dalla Fikri Harika e di tornare a lavorare al negozio di famiglia. Can non accetta le sue dimissioni e cerca di convincerla a tornare in azienda mentre Emre ha paura che la ragazza voglia confessare tutta la verità a suo fratello. Intanto un nuovo lavoro sta facendo impazzire Deren, che è costretta a cedere e chiedere l'aiuto della Aydin. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 6 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 6 luglio 2020 - Pepa vuole fare visita a Donna Angustias in manicomio, ma il dottor Julian glielo impedisce e la ricatta. Dolores e Hipolito si impegnano per vendere qualche brodo in dado, mentre Don Pedro, obbligato da Donna Francisca, rifiuta il permesso a Raimundo di fare dei lavori necessari all'apertura della locanda, a meno che non accetti di pagare una tangente. Donna Francisca intanto, cerca di corrompere il direttore della banca. Angustias, nei suoi vaneggiamenti, ricorda l’incendio. Nel frattempo, un forestiero giunge in città sulle tracce di Juan. Qui la trama completa de Il Segreto

