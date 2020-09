Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 4 settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 4 settembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, venerdì 4 settembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; mentre alle 14.45 l'appuntamento è con la nuova Soap Turca con protagonista Can Yaman, Daydreamer - Le ali del sogno; infine, il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 15.40, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 4 settembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 4 settembre 2020 - Hope incontra Thomas. I due devono pensare a un modo per annunciare il loro fidanzamento al piccolo Douglas, che aspetta da tempo una risposta positiva dalla Logan. I due organizzano una bella serata e il piccolo è felice di scoprire che Hope sarà la sua mamma. Thomas però vuole accelerare le cose e organizza un modo per affrettare le nozze: spaventerà a morte Douglas! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 4 settembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 4 settembre 2020 - Ramon ha colpito nel segno. Ha raccontato a un giornalista quello che ha scoperto su Alfredo e ora sul giornale compare un articolo denuncia contro il Bryce. Il banchiere è accusato di essersi intascato il denaro degli investitori del Banco Americano. I cittadini di Acacias esultano ma il Palacios li invita alla calma. Intanto Carmen, Lolita e Antoñito continuano a stare vicino a Liberto, desideroso di uscire il prima possibile di prigione. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 4 settembre 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi – venerdì 4 settembre 2020 - Deren fa ubriacare Sanem e la ragazza, in preda ai fumi dell'alcol, bacia Can nel bosco. A fine serata, al campeggio si presenta Emre, che comunica a Can di aver ottenuto le quote dell'azienda appartenenti a sua madre. Tra i due fratelli c'è un aspro confronto e il minore dei Divit lascia il campo piuttosto turbato. Nelle strada di ritorno ha un brutto incidente e Can si colpevolizza di quanto accaduto. Intanto Aylin escogita un nuovo piano: allearsi con Fabbri per distruggere il fotografo, loro comune nemico. Qui la trama completa di Daydreamer.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 4 settembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 4 settembre 2020 - Onesimo ottiene dal Sindaco, dal Capitano e dai paesani la solidarietà per sfuggire a Gunther e così decide di mettere in scena una grande e convincente farsa: la sua morte! Marta informa sua sorella di aver chiesto ad Adolfo di occuparsi di lei, ma Rosa non sembra apprezzare: con aria di sfida dice alla sorella di non preoccuparsi, tanto Adolfo ha occhi solo per lei. Marta tiene per se la verità e cerca di andare avanti gettandosi completamente nel lavoro. I suoi sforzi vengono apprezzati: Ignacio e Urrutia sono sorpresi dalla bravura di Marta... Qui la trama completa de Il Segreto.

