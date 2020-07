Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 31 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 31 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, venerdì 31 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 31 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 31 luglio 2020 - Steffy è felice di aver passato la notte con Liam e non avrebbe mai immaginato che tra lei e il suo ex marito potesse scoppiare di nuovo la passione. La ragazza si confida con Thomas e Ridge, contenti che finalmente le cose stiano andando nel verso giusto. Intanto Liam mette in guardia Hope ancora una volta da Thomas, ormai convinto che il Forrester stia approfittando di lei. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 31 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 31 luglio 2020 - Ramon vorrebbe che Carmen si abituasse il più in fretta possibile alla sua nuova vita da signora e le chiede di essere più disinvolta in pubblico. L'ex domestica teme però di non essere all'altezza di Trini e che il fidanzato voglia trasformarla in una copia della sua defunta moglie. Questa situazione la mette a disagio e la sua insicurezza le impedisce di ambientarsi nel mondo del Palacios. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 31 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – venerdì 31 luglio 2020 - Can e Sanem sono alla ricerca del quartiere perfetto per girare lo spot di Daydreamer e dopo lungo cercare, la scelta ricade sul quartiere di Sanem. Tra i due ragazzi c'è grande tensione e alla fine decidono di dirsi addio. Un colpo di scena però potrebbe ribaltare totalmente la situazione. Intanto Deren cerca di conquistare il cuore del fotografo e riesce a strappargli una serata insieme. Leyla invece non sopporta che Guliz ronzi intorno a Osman. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 31 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 31 luglio 2020 - Francisca è pronta al colpo finale contro Juan e la sua famiglia. Il ragazzo, ridotto in fin di vita perché colpevole di aver disonorato Soledad, dovrà lasciare la Villa immediatamente nonostante le sue condizioni non lo consentano. Ma nel mirino della Signora c'è anche Raimundo. Ne frattempo Pepa firma la pace con Alberto, il medico si renderà finalmente conto di quanto prezioso si l'aiuto della levatrice. Qui la trama completa de Il Segreto

