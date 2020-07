Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 30 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 30 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, giovedì 30 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 30 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 30 luglio 2020 -Thomas coinvolge ancora una volta Dougals nel suo piano per convincere Hope a sposarlo. Il Forrester ordina a suo figlio di consegnare alla Logan l'anello di fidanzamento che la ragazza ha rifiutato e non si fa scrupolo di usare il piccolo per i suoi loschi scopi. Intanto Liam, in preda ai sensi di colpa, confessa a Hope il suo tradimento e la ragazza, delusa, gli consiglia di tornare da Steffy e dalla sua famiglia. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 30 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 30 luglio 2020 - Genoveva ha rifiutato di allearsi con Marlene ma al suo ritorno a casa ha un brutta sorpresa: Cristobal! Il Bryce sembra aver scoperto che sua moglie sta nascondendo la sua amica e vuole spaventarla. Alfredo rassicura Genoveva che il suo antico nemico è venuto per Marlene e non per lei ma ottiene comunque il risultato di lasciare senza fiato la Salmeron. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 30 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – giovedì 30 luglio 2020 - Sanem scopre che la sua sceneggiatura è stata scelta per lo spot ma i rapporti tesi con Can le impediscono di rivelare di essere lei l'autrice di Daydreamer. Il fotografo scopre comunque il suo segreto e si mette subito all'opera per realizzare il progetto, spingendo Sanem a impegnarsi il più possibile. Aylin intanto ottiene di continuare a lavorare alla Fikri come consulente e si trasferisce nel suo nuovo ufficio nell'azienda dei Divit. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 30 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 30 luglio 2020 - l’incontro tra Pepa e Alberto, il nuovo medico di Puente Viejo, è burrascoso. I due infatti hanno entrambi un carattere forte che li porta immediatamente allo scontro. Tristan continua a cercare la verità sulla morte del padre e confida i suoi sospetti a Sebastian, che nel frattempo, cerca di risolvere la questione di Raimundo. Donna Francisca è furiosa, ha infatti scoperto che Juan e Soledad hanno passato la notte insieme. La Signora ordina quindi al fidato Mauricio di punire severamente Juan, che viene picchiato a morte e lasciato a terra privo di sensi. Qui la trama completa de Il Segreto

