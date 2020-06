Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 30 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 30 giugno 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 30 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 30 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – martedì 30 giugno 2020 - Zoe tira un sospiro di sollievo. La ragazza scopre che Xander non ha rivelano a Hope la verità su Beth e che Thomas lo ha fermato prima che potesse farlo. Il Forrester ha fatto deliberatamente scattare l'allarme della sua auto per allontanarlo dalla coppia. La Buckingham si preoccupa che il giovane stilista possa aver intuito qualcosa ma l'Avant la rassicura un'altra volta. Nessuno sa niente ma manterrà il segreto ancora per poco. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 30 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 30 giugno 2020 - Ursula continua a promettere a Lucia di aiutarla a salvare il piccolo Mateo dalla grinfie di Eduardo. Il Torralba è diventato sempre più violento e intende punire sua moglie per aver tentato la fuga. Intanto Samuel informa Genoveva che nessuno dei vicini vuole prestargli dei soldi per scappare da Acacias. I due, terrorizzati dall'arrivo di Cristobal, maledicono i loro “amici” e tentano un altro modo per trovare il denaro per la loro fuga. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 30 giugno 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – martedì 30 giugno 2020 - Can è nei guai. Stavolta il piano di Aylin è stato talmente diabolico da colpire personalmente il Divit, che rischia di essere accusato di plagio. Sanem accusa Emre di aver tradito la sua fiducia e di aver fatto del male gratuitamente a suo fratello. Il giovane manager si sente profondamente in colpa ma Aylin riesce nuovamente a imbrogliarlo. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 30 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 30 giugno 2020 - Pepa continuerà a tenere a distanza Tristan, la ragazza dubita infatti della buona fede del Castro e teme che lui conosca la verità su Martin. Ma il giovane, ignaro di tutto, non riesce proprio a starle lontano e a Pepa non resta che raccontargli tutta la verità. Intanto Ramiro e Alfonso ordiscono un piano pericolo per mettere definitivamente fuori gioco la Montenegro, mentre Soledad dovrà fare i conti con la severità di suo fratello! Qui la trama completa de Il Segreto

