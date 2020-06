Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 29 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, lunedì 29 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 29 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – lunedì 29 giugno 2020 - Brooke ascolterà le ragioni della figlia reduce da una giornata triste e difficile, in cui ha deciso di mettere fine al suo matrimonio. La Logan Senior ha tentato in più occasioni di convincere Hope a non separarsi, certa che la ragazza fosse vittima della manipolazioni di Thomas. Purtroppo non è riuscita ad aprirle gli occhi e ora che i documenti sono firmati, non le resta che un'amara rassegnazione. Nel frattempo Thomas, informato da Flo del crimine commesso, mostra una certa diffidenza, non riesce proprio a credere alle parole della ragazza! Ma lo stupore di Thomas sarà sinonimo di condanna? Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 29 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 29 giugno 2020 - Samuel è disperato, deve fuggire al più presto da Acacias, una lettera di Marlen ha infatti confermato l'arrivo di Cristobal nel quartiere. L'Alday chiede un prestito a Felipe e Lucia, ma i due si rifiutano di concederglielo. Nel frattempo Ramon prega Servante di far recapitare una lettera a Felipe. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 29 giugno 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – lunedì 29 giugno 2020 - le giornate al campo motivazionale stanno diventando sempre più complicate per Can e Sanem. La Aydin da una parte è impegnata a far credere che Osman sia il suo fidanzato e dall'altra ad aiutare il Divit fingendosi la sua promessa sposa. Fabbri è infatti convinto che i due siano pronti a sposarsi e non fa altro che elogiare la loro passionale coppia. Intanto Emre deve tenere a bada Aylin ma la bellissima manager non si lascia certo fermare da un semplice burattino. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 29 giugno 2020

Anticipazioni della puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 29 giugno 2020 - rivelano di un pericoloso incendio alla Casona. Pepa riuscirà a mettere in salvo Mariana, rimasta intrappolata nella camera di Angustias. Stanno tutti bene, ma Francisca è categorica: la nuora, rea di aver appiccato il fuoco, va internata. Tristan però non è d'accordo. Intanto Raimundo, decide di denunciare gli abusi della Montenegro... Qui la trama completa de Il Segreto

