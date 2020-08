Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 28 agosto 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 28 agosto 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, venerdì 28 agosto 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; mentre alle 14.45 l'appuntamento è con la nuova Soap Turca con protagonista Can Yaman, Daydreamer - Le ali del sogno; infine, il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 15.40, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 agosto 2020

La puntata di Beautiful di oggi - venerdì 28 agosto 2020 - Hope non può rifiutare la proposta fattale da Douglas e accetta a malincuore di sposare Thomas. Il Forrester l'abbraccia e lei scoppia in lacrime, rifiutandosi di passare la notte insieme a lui. Il figlio di Ridge sembra dunque aver ottenuto ciò che desiderava. Intanto Xander ha trovato quello che stava cercando: i video di sorveglianza che dimostrano che Thomas ha seguito Emma quella terribile notte. C'è però bisogno di ulteriori certezze. L’Avant è intenzionato a smascherare il Forrester e con la scusa di andare a casa di Brooke e Ridge, sale sull'auto di Thomas per scaricare gli ultimi tragitti del GPS, trovando conferma delle sue terribili supposizioni. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 28 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 28 agosto 2020 - Felipe avverte i Palacios che gli archivi del Banco Americano sono andati distrutti in un incendio. Bellita vuole organizzare una festa al Nuovo Secolo per celebrare la novità della tournée di Cinta e Rafael, ma durante il pranzo Rafael rivela a tutti che la partenza è stata anticipata, lasciando sconvolti sia Emilio che Cinta. Cesareo, dopo aver sentito Camino nominare nel sonno un certo Valdeza, continua a chiedere informazioni. Durante le sue ricerche fa caso a una foto su un giornale dove appare il nome “Tenuta Valdeza” e il domestico capisce quindi che Valdeza non è una persona, ma un luogo. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 28 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi – venerdì 28 agosto 2020 - Can ha scoperto che Sanem è innocente e, pentito, cerca di convincerla a tornare a lavorare in azienda. La raggiunge così al negozio e, pur di convincerla, si mette ad aiutarla a servire i clienti. Il fotografo vuole a tutti i costi che la sua amata torni a collaborare con lui e cerca di attirarla con una nuova e facoltosa campagna in favore della Compass Sport. Alla fine riesce nel suo intento ma un'altra donna, dopo Polen, rischia di mettere nuovamente a rischio il rapporto tra il Divit e Sanem. Can scopre infatti che una sua vecchia amica dell’università, Gamze, lavora per l'azienda sportiva di cui hanno in carico la campagna. Nel frattempo Aylin - dopo lo scontro furioso tra Can ed Emre - cerca di convincere il fidanzato a contattare sua madre. Davanti al suo netto rifiuto di mettere in mezzo i suoi genitori, Aylin decide di chiamare personalmente Huma e di informarla di quanto sta accadendo e incolpando Sanem di tutto... Qui la trama completa di Daydreamer.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 28 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 28 agosto - Pepa è salva, ma non ha dimenticato che Tristan ha dubitato di lei e così, nonostante lui implori perdono, la levatrice non ha intenzione di continuare la loro storia d'amore. Intanto, Juan è deciso a riprendere Soledad e vuole mostrare a tutto il paese che è vivo, nonostante il pericolo che potrebbe rappresentare il desiderio di vendetta di Donna Francisca. Mentre Hippolito cerca di far scagionare i suoi genitori, contattando un giornalista, Anguistias finge di essere d'accordo con il dottore, che le prescrive un ricovero in sanatorio, per correre da Pepa armata di un coltello. Qui la trama completa de Il Segreto.

