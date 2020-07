Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 28 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 28 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 28 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 28 luglio 2020 - Thomas osserva compiaciuto Liam mentre beve il cocktail in cui lui ha versato la droga. Il Forrester ha messo a segno il suo piano e lo Spencer, poco dopo, comincia a comportarsi in modo strano e fin troppo esuberante nei confronti di Hope. La ragazza è infastidita. Non può credere che il suo ex marito si stia lasciando andare a un atteggiamento così festaiolo dopo la morte della loro piccola Beth. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 al 31 luglio 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 28 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 28 luglio 2020 - il misterioso inseguitore di Genoveva si è rivelato essere Marlene. La vecchia amica della Salmeron è giunta ad Acacias per mettere a segno un piano. La ragazza cerca infatti di convincere Genoveva a eliminare Alfredo con cui – si capisce, ha un conto in sospeso. Intanto Marcelina incalza Servante affinché trovi una soluzione al suo problema di allergia. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 27 luglio al 1° agosto 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 28 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – martedì 28 luglio 2020 - Sanem implora Emre di confessare la verità a Can. La ragazza non riesce più a mentire all'uomo che ama ma il giovane Divit è irremovibile: non ha nessuna intenzione di dire nulla al fratello. Emre, ormai disperato, corre da Aylin per avvertirla del pericolo che corrono e la perfida Yuksel mette in moto un piano diabolico per separare Can da Sanem. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 27 al 31 luglio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 28 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 28 luglio 2020 - Alberto Guerra, il nuovo medico arrivato in città, non sembra riscuote successo tra i suoi nuovi pazienti. Tristán intanto, continua ad indagare sulla morte del padre, ma la ricerca non sembra dare buoni frutti. Pepa decide di confessa tutta la sua storia a don Anselmo e spera che l’uomo, vincolato dal segreto del confessionale, non la renda pubblica. Sebastián è pronto ad aiutare Raimundo, ma si troverà presto a scontrarsi con la testardaggine dell'uomo. Anche Hipólito prova a supportare suo padre, in ansia per la visita del principe Alfonso. Nel frattempo alla villa, arriva Mercedes, la cugina orfana di Tristán e Soledad. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 27 al 31 luglio 2020