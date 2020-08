Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2020

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, giovedì 27 agosto 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 agosto 2020

La puntata di Beautiful di oggi - giovedì 27 agosto 2020 - Brooke e Liam cercano di impedire che Hope sposi Thomas. I due sono molto preoccupati per la ragazza, che credono finita nelle grinfie del Forrester, ormai evidentemente fuori di senno. Purtroppo però il loro intervento non servirà a nulla. Douglas rivela che Hope ha deciso di sposare suo padre e che diventerà così, ufficialmente, la sua mamma. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 27 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 27 agosto 2020 - Genoveva ha finto di essere stata picchiata da Alfredo, furioso per aver scoperto il tradimento della moglie. Lolita, preoccupata per lei, va a trovarla contro il parere di Antoñito. Intanto per Liberto le cose si complicano. Il Bryce rifiuta infatti le accuse della moglie ed è pronto ad affrontare faccia a faccia Ramon. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 27 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi – giovedì 27 agosto 2020 - Sanem restituisce a Fabri il suo regalo e rassegna a Can le dimissioni. Leyla smaschera il complotto di Emre e Aylin contro la Fikri Harika. Qui la trama completa di Daydreamer.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 27 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 27 agosto - Tristan salva Martin dalle grinfie di Felisa, pronta a sbarazzarsi del piccolo così come fatto con il figlio di Angustias. Intanto il Marchese prosegue i preparativi per le nozze ma sa che Soledad è innamorata di Juan. Tristan costringe Francisca a scagionare Pepa ma la ragazza non sembra disposta a perdonare il ragazzo, che ha dubitato di lei. Qui la trama completa de Il Segreto.

