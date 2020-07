Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 27 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 27 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, lunedì 27 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 27 luglio 2020 - Thomas approfitta di una giornata a casa di Steffy per attuare il suo diabolico piano, versa infatti qualcosa nel bicchiere di Liam. Il Forrester si è procurato della droga da Vinny, vecchio amico e spacciatore personale del ragazzo, e ora ha intenzione di portare a compimento il suo piano per mettere in cattiva luce lo Spencer. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 27 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 27 luglio 2020 - Bellita e Josè sono costretti ad anticipare la partenza per l'Argentina, ma Cinta non andrà con loro, la ragazza ha infatti ottenuto il permesso per restare ad Acacias affidata alle cure della governante. La povera Arantxa però, a conoscenza dei sentimenti della sua protetta, teme un colpo di testa in assenza dei coniugi... Effettivamente Cinta sta già meditando di rendere pubblica la sua storia con Emilio! Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 27 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – lunedì 27 luglio 2020 - Osman sta riscuotendo grande successo come attore e Muzaffer non riesce a nascondere di essere geloso. Anche Leyla sembra provare gelosia nei confronti del suo amico. La ragazza è infatti infastidita dalla corte che Guliz sta facendo al macellaio. Intanto sul set Deren e Aylin continuano la loro guerra mentre Sanem scopre alcuni particolari sul passato di Can. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 27 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 27 luglio 2020 - Pepa, messa spalle al muro da don Anselmo, continua a negare. Il sacerdote allora si impegna a trovare prove che confermino i suoi ricordi. Ma la levatrice sa come impedirgli di rivelare a tutti la verità sul suo conto! Intanto Tristan continua ad indagare sulla morte del padre deciso a scogliere ogni dubbio. Sebastian cerca di tirare Raimundo fuori dai guai, ma lui rifiuta l'aiuto del figlio. Donna Francisca accusa i primi sintomi di una banale influenza e Pepa ne approfitta... Qui la trama completa de Il Segreto

