Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2020

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 26 agosto 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 26 agosto 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 26 agosto 2020

La puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 26 agosto 2020 - Xander continua a non darsi pace per la morte di Emma ed è certo che dietro ci sia lo zampino di Thomas. Il ragazzo decide che è arrivato il momento di fare luce sulla questione mentre Zoe, preoccupata che esca la verità sullo scambio di culle, cerca di persuaderlo a non peggiorare la situazione. L'Avant è però determinato a procedere e, con la complicità inconsapevole di Charlie, comincia a guardare i video della sorveglianza. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 26 agosto 2020 - Ramon ha intenzione di smascherare Alfredo, che lui crede essere un truffatore. Per incastrarlo chiede l'appoggio di Felipe, grazie al quale spera di poterlo denunciare alla polizia. Susana intanto parla con Rosina, affinché la sua amica decida di dare una chance a suo nipote. Intanto Genoveva fa il doppio gioco e accusa Alfredo di averla picchiata. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 26 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi – mercoledì 26 agosto 2020 - Sanem riceve un regalo da Fabbri ma pensa sia Can ad averle organizzato una sorpresa per il suo compleanno. Il fotografo è furioso, mentre Mevkibe sfida Aysun alle elezioni. Qui la trama completa di Daydreamer.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 26 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 26 agosto - Pepa è in carcere e non sa come dimostrare la sua innocenza. Il piccolo Martin potrebbe però esserle di aiuto. Il bambino confessa a Tristan di aver visto Felisia uccidere suo fratello. Intanto il Marchese cerca di accelerare le nozze con Soledad prima che la ragazza ricontatti Juan. Il Dottor Guerra invece informa Francisca e Tristan che Felisia potrebbe tornare a uccidere e che la vittima potrebbe essere Martin. Qui la trama completa de Il Segreto.

