Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 26 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 26 giugno 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, venerdì 26 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 26 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – venerdì 26 giugno 2020 - Xander ha un piano: è deciso a fermare l'annullamento del matrimonio tra Liam e Hope. Il ragazzo ha deciso di agire da solo, sicuro di non avere l'appoggio di Zoe e Flo – spaventate di finire in prigione. L'Avant non ha fatto però i conti con Thomas, che scoperte le sue intenzioni lo gela e lo minaccia di non mettersi in mezzo ad affari che non lo riguardano. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 27 giugno 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 26 giugno 2020 - Ramon torna ad Acacias insieme a una donna misteriosa. Si tratta di Fulgencia, la vecchia balia di Milagros e testimone chiave del “mistero” di Celia. La donna ha infatti assistito a una scena spaventosa, che Felipe deve assolutamente sapere: ha visto infatti Celia allattare Milagros al suo seno ed è per questo che è fuggita a gambe levate da casa Palacios. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 22 al 27 giugno 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 26 giugno 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – venerdì 26 giugno 2020 - Aylin è furiosa per la scelta di Fabbri di affidare la campagna alla Fikri. La bellissima manager vuole vendetta e scatena Emre nuovamente contro suo fratello. Intanto Sanem scopre che Can ha una fidanzata, Polen, che abita all'estero ma che tutta la famiglia adora. La ragazza è furiosa e decide di rivelare al Divit che il suo fidanzato si chiama Osman! Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 22 al 26 giugno 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 26 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 26 giugno 2020 - vedremo Pepa alle prese con una sconcertante scoperta, la giovane ne è sicura: Martin è suo figlio, il primogenito di Angustias è il bambino che le fu strappato sei anni prima da Elvira e Carlos Castro. Inizia quindi a fare ricerche e la conferma non tarda ad arrivare. Pepa decide allora di rapire il bambino e lasciare Puente Viejo. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 22 al 27 giugno 2020