Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 25 agosto 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 25 agosto 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 25 agosto 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 agosto 2020

La puntata di Beautiful di oggi - martedì 25 agosto 2020 - Thomas passa all'attacco e usa ancora una volta la dolcezza di Douglas e il suo ascendente su Hope, per convincere la ragazza a sposarlo. Il piccolo infatti consegnerà alla Logan un anello di fidanzamento, chiedendole di essere la sua mamma e di sposare suo padre. Hope rimane senza parole e non sa come rispondere al bambino. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 28 agosto 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 25 agosto 2020 - Emilio non ha più dubbi: Cinta e Rafael hanno una relazione. Antoñito gli conferma di aver visto i due ragazzi baciarsi e il Pasamar pensa di non avere più speranze con la Dominguez. Per questo motivo decide di rinunciare per sempre a lei. Intanto Ramon continua a indagare su Alfredo mentre Liberto cerca di riconquistare Rosina. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 al 29 agosto 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 25 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi – martedì 25 agosto 2020 - Sanem non trova più i documenti contenuti nella cartellina e ancora una volta non riesce a parlare con Can. Aylin intanto sta per fare la prossima mossa: prendere accordi con Fabbri. I due organizzano una festa, in cui la Yuksel tenterà di mettere zizzania tra Can e l'imprenditore francese. Intanto Mevkibe e Aysun sono in lotta per ottenere l'incarico di Presidente dell'Associazione di quartiere. Qui la trama completa di Daydreamer.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 24 al 28 agosto 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 25 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 25 agosto - Angustias e Francisca hanno accusato Pepa di aver ucciso il figlio di Tristan. La levatrice viene arrestata e Angustias va a trovarla in carcere, per schernirla. Pepa si vendica di lei rivelandole la terribile verità: Martin è suo figlio! Intanto Soledad cerca di contattare Juan ma il ragazzo, ferito dal suo comportamento, non ha intenzione di avere nessuno contatto con lei. Qui la trama completa de Il Segreto.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 24 al 28 agosto 2020