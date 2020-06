Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 25 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 25 giugno 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, giovedì 25 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – giovedì 25 giugno 2020 - Thomas ha finalmente raggiunto il suo obiettivo: avere Hope. Il Forrester da mesi, sta tessendo la sua tela intorno alla Logan, sfruttando la sua fragilità e usando Douglas come pedina di scambio per il suo amore. Intanto Xander, che ha scoperto la verità sullo scambio di culle, cerca di convincere Flo a dire tutto a sua cugina e a suo marito ma proprio quando la ragazza sembra sul punto di cedere, arriva Zoe. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 27 giugno 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 25 giugno 2020 - Telmo, Ursula torna a casa con il piccolo Mateo. Al suo rientro trova però Lucia tra le grinfie di Eduardo. La ragazza spaventata da suo marito, ormai diventato violento e senza più scrupoli, promette di rinunciare per sempre a Telmo. La poverina non sa però che il suo grande amore sta arrivando per proteggerla. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 22 al 27 giugno 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 25 giugno 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – giovedì 25 giugno 2020 - Fabbri ha “preso di mira” Sanem, stregato dalla sua bellezza. Durante il party l'imprenditore non si fa scrupolo di corteggiare la Aydin – scatenando ovviamente la gelosia di Can. Dopo vari tira e molla, Fabbri si convince ad affidare la sua campagna promozionale alla Fikri Harika e durante i festeggiamenti cerca, in modo invadente, di avvicinarsi a Sanem. Il Divit furioso interrompe il suo Cliente e rapisce la ragazza, portandola con sé nel suo posto segreto. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 22 al 26 giugno 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 25 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 25 giugno 2020 - scopriremo un'alleanza inaspettata tra la Soledad e Pepa. La sorella di Tristan, andando contro Francisca e Angustias darà fiducia alla provvidenziale cura pensata da Pepa per tentare di salvare la vita del giovane. Sarà lei a somministrare l'infuso al fratello. Tristan riuscirà a guarire? Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 22 al 27 giugno 2020