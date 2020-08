Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 24 agosto 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 24 agosto 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, lunedì 24 agosto 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa del Mondo, tornata dopo le vacanze estive; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 24 agosto 2020

La puntata di Beautiful di oggi - lunedì 24 agosto 2020 - ci rivela che si tornerà nuovamente a parlare di Thomas e Hope e di come il Forrester voglia conquistare il cuore della bella figlia di Brooke. Il ragazzo ha in mente un piano molto speciale per chiederle di diventare sua moglie e affila le armi, pronto a entrare in azione. Hope intanto ricorda che proprio quel giorno, il 4 luglio di un anno prima, aveva scoperto di essere incinta e ripensa con amarezza ai momenti trascorsi con Liam a festeggiare e ad aspettare Beth. Ma vediamo nel dettaglio le trame dello storico appuntamento del pomeriggio di Mediaset. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 24 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 24 agosto 2020 - Genoveva è riuscita a sedurre Liberto e il Seler è caduto tra le sue braccia. Purtroppo per lui, Casilda fa capolino nel grande salone di casa Alday e lo vede mentre sta per fare l'amore con la Salmeron. La ragazza fugge a gambe levate e Liberto non fa in tempo a fermarla. Ma quel che è peggio è che sul luogo sopraggiunge pure Rosina, che molla in tronco il marito. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 24 agosto 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – lunedì 24 agosto 2020 - Sanem scopre l’accordo segreto tra Emre e Aylin, dopo aver venduto il suo profumo al manipolatore Fabri, in cambio dell’aiuto dell’imprenditore francese. Messo alle strette, il minore dei fratelli Divit chiederà l’aiuto di Leyla per salvare la sua reputazione. Qui la trama completa di Daydreamer.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 24 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 24 agosto - Angustias e Francisca accusano Pepa di aver ucciso il figlio appena nato di Tristan. La ragazza finisce in prigione mentre il Castro, dubbioso, cerca di fare luce sulla vicenda ma non riesce a impedire alla sua amata di finire dietro le sbarre. Qui la trama completa de Il Segreto.

