Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 24 luglio 2020

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 24 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, venerdì 24 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 24 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 24 luglio 2020 -Hope vuole partecipare alla festa in spiaggia organizzata da Steffy e Liam. Brooke non è però d'accordo che sua figlia passi del tempo con Thomas. La Logan ha infatti il timore che il ragazzo possa essere nocivo per lei. Ed effettivamente Brooke non avrà tutti i torti. Thomas ha progettato qualcosa di diabolico per mettere in cattiva luce Liam e affondare gli artigli su Hope. Quello che nessuno ha però calcolato, è la tenera ma anche preoccupante reazione di Hope, quando stringerà tra le braccia Phoebe... Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 24 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 24 luglio 2020 - le signore di Acacias chiedono perdono a Genoveva per come si sono comportate il giorno della morte di Samuel. La Salmeron è stupita e le ringrazia ma c'è qualcosa di oscuro nei suoi occhi. Infatti, una volta tornata a casa, suo marito Alfredo le intima di rispettare il loro patto. L'uomo è un truffatore, intenzionato a mettere le mani sul denaro degli abitanti del quartiere e ha trovato in Genoveva un valido supporto. La vedova Alday ha giurato vendetta contro chiunque abbia causato la morte del suo adorato Samuel. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 24 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – venerdì 24 luglio 2020 - Sanem e Can si sono baciati e tra loro sembra trionfare finalmente l'amore. Intanto Deren informa il fotografo che la Orgatte vuole di nuovo Osman per il suo spot e Sanem deve occuparsi di mettersi in contatto con il ragazzo, per informarlo del suo nuovo lavoro. La ragazza, in preda alle faccende per la nuova pubblicità, finisce per combinare un disastro: rompe la preziosa macchina fotografica di Can e rischia di essere licenziata. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 24 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 24 luglio 2020 - i Miranar ricevono una lettera molto importante. Un ospite speciale sta per arrivare a Puente Viejo e per Pedro e Dolores si prospetta una grande opportunità. Sebastian è arrivato in città per aiutare Emilia, ma quando scopre che anche Pepa ha bisogno di supporto, non si tira indietro. Intanto Soldad prende una decisione severa, ma necessaria... Qui la trama completa de Il Segreto

