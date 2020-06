Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 24 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 24 giugno 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 24 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 24 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – mercoledì 24 giugno 2020 -Carter ha preparato le carte del divorzio e porta i documenti a Hope. L'avvocato però non è d'accordo con la decisione della Logan e cerca di convincerla a cambiare idea. La ragazza è però convinta di quello che sta facendo ed è pronta a firmare la fine del suo matrimonio con il suo amato Liam.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 24 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 24 giugno 2020 - Ursula porta a termine il suo compito! Lucia le ha consegnato una lettera da dare a Telmo mentre si trova già in viaggio con Mateo ma la reazione del ragazzo non è quella che le due donne si aspettavano. Il Martinez, dopo aver letto le parole d'addio delle sua amata, decide di tornare ad Acacias e di non fuggire più. Non lascerà Lucia nelle mani di Eduardo. Intanto Rosina scopre che Liberto ha fatto un prestito a Samuel e va su tutte le furie.

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 24 giugno 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – mercoledì 24 giugno 2020 - Can e Sanem passano diverso tempo insieme sul set fotografico allestito per la campagna a favore delle donne. Tra i due l'alchimia è evidente ma non sono ancora pronti a rivelarsi i loro sentimenti. La Aydin è infatti ancora convinta che il suo capo sia malvagio. Intanto Aylin scopre che Emre le ha comprato un anello di fidanzamento e non vede l'ora che il ragazzo le chieda di sposarlo. Intanto la Fikri Harika si prepara alla festa organizzata dall'Azienda Cosmetica. Sarà un party molto complicato!

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 24 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 24 giugno 2020 - all'inizio il medico, don Julian, tranquillizza Francisca diagnosticando un malore passeggero, ma la situazione si fa inspiegabilmente grave e il dottore è costretto ad avvisare Francisca di chiamare subito un sacerdote per l'estrema unzione. Pepa però, decide di non arrendersi e si mette immediatamente all'opera per preparare un infuso che lo guarisca. Viene purtroppo sorpresa da Angustias mentre tenta di somministrarglielo.

