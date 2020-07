Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 23 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 23 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, giovedì 23 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 23 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 23 luglio 2020 - l'incidente di Emma potrebbe essere stato causato dalla disattenzione della ragazza. La Barber stava inviando un messaggio a Hope e forse questo le è costato caro. Ma perché stava scrivendo alla giovane stilista? Intanto Brooke è preoccupata per Hope. La ragazza vuole partecipare al party in spiaggia organizzato da Steffy e Liam nonostante quanto successo e ci vuole andare con Thomas. La Logan senior non è felice che la figlia passi il tempo con il Forrester. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 23 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 23 luglio 2020 - José riceve delle notizie poco rassicuranti sulle sue attività a Buenos Aires. Osvaldo gli ha infatti mandato un telegramma per informarlo che i suoi problemi economici sono tutt'altro che risolti. Intanto Emilio organizza una nuova iniziativa al Nuovo Secolo: dei pomeriggi danzanti. Il suo obiettivo è quello di rivedere la sua amata Cinta e di passare del tempo con lei, dopo la sua dichiarazione. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 23 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – giovedì 23 luglio 2020 - Guliz, in macchina con Sanem per raggiungere la festa a casa Divit, confessa all'amica che Polen si è definitivamente trasferita da Can e che i due hanno finalmente fatto pace. La Aydin, sconvolta, decide di scendere dal taxi e di non partecipare al party. Raggiunge invece Ceycey, impegnato ad allestire il teatro per lo shooting della Orgatte. La ragazza non sa che sta per realizzare il suo più grande sogno: Albatros volerà da lei! Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 23 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 23 luglio 2020 - un giorno di festa si trasformerà presto in una cocente delusione per la famiglia del Sindaco. Nel frattempo Angustias mente pubblicamente mettendo in difficolta Tristan, il quale comprende che la donna ha scoperto del dono fatto a Pepa. Mentre i Castaneda devono fare i conti con un inaspettato ritrovamento, Raimundo si impegna per evitare una guerra tra Melquiades e Don Anselmo. Qui la trama completa de Il Segreto

