Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 23 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 23 giugno 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 23 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 23 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – martedì 23 giugno 2020 - Steffy è felice di riavere Liam al suo fianco. Nonostante la ragazza abbia tentato di convincere la sorellastra a non rovinare il suo matrimonio e a non lasciare suo marito, non può fingere di non essere contenta di riaccogliere l'uomo che ama nella sua casa e accanto alle loro bambine. Ridge è dello stesso suo parere e i due Forrester pesano che la decisione di Hope, in fondo, non sia stata così sbagliata. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 27 giugno 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 23 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 23 giugno 2020 - Felipe ha finalmente ascoltato tutta la verità su Celia e sulla sua morte. Ramon, stanco di sentirsi accusare ingiustamente dell'omicidio della moglie del suo amico, ha deciso di confessare il suo segreto. Per L'Alvarez – Hermoso è un duro colpo scoprire che la sua amata moglie ha cercato di portar via Milagros e che nel farlo, è caduta dal balcone. Ramon ha però necessità di trovare un testimone per potersi completamente scagionare. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 22 al 27 giugno 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 23 giugno 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – martedì 23 giugno 2020 - Emre obbliga Sanem a sabotare l'ispezione della società di cosmetica e la ragazza ha trovato un modo per seminare il panico alla Fikri. Intanto la Aydin prende a cuore un nuovo progetto per l'azienda: allestire una sala relax per i dipendenti. Deren, gelosa di lei, le mette i bastoni tra le ruote e la scredita davanti a tutti. Can lo viene a scoprire e corre a consolarla. Tra i due c'è un momento di tenerezza ma un “topo” si aggira alla Fikri e semina il panico. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 22 al 26 giugno 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 23 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 23 giugno 2020 - assisteremo all'arrivo di Pepa a Puente Viejo e faremo la conoscenza della Signora della Soap, Francisca Montenegro. Molti anni dopo il rapimento del piccolo Martin, Pepa si trasferisce in città dove viene assunta proprio da Francisca: sarà la levatrice delle partorienti della tenuta e assisterà Angustias. Sarà qui che si imbatterà in Tristan per la prima volta... Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 22 al 27 giugno 2020