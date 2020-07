Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 22 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 22 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 22 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 22 luglio 2020 - alla Forrester tutto lo staff si riunisce per commemorare la povera Emma e darle un ultimo saluto. Sui volti di tutti c'è una profonda tristezza; nessuno si sarebbe mai aspettato la sua scomparsa. Justin vuole la verità! Lo zio della vittima sprona la polizia a emettere una dichiarazione ufficiale sulla morte della nipote: è stato un incidente o qualcuno l'ha uccisa? Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 24 luglio 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 22 luglio 2020 - Felipe ha scoperto il passato di Genoveva e ora più che mai non si fida della Salmeron, tanto che mette in guardia Liberto. L'avvocato teme infatti che tutti possano essere in pericolo e prende di mira il losco marito della vedova Alday: Alfredo Bryce. Il nuovo arrivato, che si è presentato come Direttore del Banco Americano, sta illudendo da giorni gli abitanti di Acacias, proponendo loro dei consistenti investimenti che spaccia proficui e sicuri. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 all'25 luglio 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 22 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – mercoledì 22 luglio 2020 - Nihat e Mevkibe hanno capito che Sanem ha un debole per Can e temono che la loro adorata figlia non sia corrisposta. Tentano così di aiutarla a liberarsi della sua ossessione per il Divit mentre Sanem, dopo aver dichiarato guerra a Polen, è decisa a conquistare il cuore del bel fotografo. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 20 al 24 luglio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 22 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 22 luglio 2020 - Melquiades rivela a Raimundo di essere ricercato, anche se non ha commesso alcun crimine di sangue, ma Don Anselmo, piccato da un confronto con l'uomo su questioni politiche, decide di denunciarlo alla Guardia Civile. I fratelli di Juan cercano di persuaderlo a lasciar stare Soldad, così da evitare tragiche conseguenze. Tristan e Pepa si incontrano e lui ha in serbo per lei una sorpresa: uno splendido fermaglio. Angustias però lo scopre... Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 20 al 24 luglio 2020