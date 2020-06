Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 22 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 22 giugno 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, lunedì 22 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 22 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – lunedì 22 giugno 2020 - dopo la cena in cui Hope ha detto addio a Liam riconsegnandogli la fede nuziale, lo Spencer va da Steffy col desiderio di dedicarsi completamente alle sue bambine. Kelly e Phoebe sono l'unica gioia per il ragazzo, deluso e amareggiato della scelta di Hope. Il giovane infatti è convinto che sua moglie sia stata vittima delle ignobili manipolazioni di Thomas. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 22 giugno 2020 - il commissario Mendez si presenta a casa Alday per chiedere a Genoveva informazioni sul suo passato. Ramon nel frattempo, testimone del inevitabile declino di Felipe, decide che è arrivato il momento di raccontargli tutta la verità su Celia. Il Palacios spera di ottenere così il suo perdono e ricucire il rapporto con il vecchio amico in modo da potergli dare una mano. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 22 giugno 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – lunedì 22 giugno 2020 - Sanem si è quasi messa nei guai con Arzu e ha rischiato di mandare a monte il servizio fotografico. Tra Can e la ragazza le cose non vanno per il meglio. I due infatti si stanno allontanando anche se non riescono a smettere di pensare l'uno all'altra. Mevkibe e Nihat scoprono che Sanem ha pagato il loro debito e la giovane Aydin deve spiegare ai suoi genitori come si è procurata tutto quel denaro. Intanto Can è pronto a impegnarsi in due nuove progetti, uno molto importante per il suo amico Metin. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 22 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, lunedì 22 giugno 2020: Spagna, 1896, Pepa è una giovane levatrice al servizio di una ricca coppia di proprietari terrieri. Ha un carattere forte, ma è molto ingenua in amore, infatti si innamora di Carlos e inizia una relazione con lui. La ragazza e la sua Signora restano entrambe incinta e partoriscono lo stesso giorno. Il bambino di Pepa è sano, quello di Elvira invece nasce morto. Qui la trama completa de Il Segreto

