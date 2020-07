Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 21 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 21 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, martedì 21 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 21 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 21 luglio 2020 - vediamo che mentre continuano le indagini sulla morte di Emma, Pam rivela a Brooke e Hope un particolare agghiacciante. La sera dell'incidente, la Douglas ha visto Thomas e Emma discutere animatamente ma purtroppo non ha sentito il contenuto del loro folle litigio. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 21 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 21 luglio 2020 - Antoñito è stato smascherato. La farsa orchestrata insieme a Ramon e a Lolita non ha portato a buoni frutti e ora al ragazzo - che teme di essere spacciato - non resta che provare la strada del digiuno. Riuscirà con questo sacrificio a salvarsi dalla guerra in Africa? Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 21 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – martedì 21 luglio 2020 - Can ha trovato la soluzione per rigirare lo spot. La troupe dormirà nel bosco per risparmiare tempo. Anche Sanem decide di rimanere sul posto e tra lei e Can, dopo il bacio interrotto, c'è un'ulteriore avvicinamento. I due infatti passano la notte su un'amaca abbracciati. La mattina però, Polen arriva sul set più agguerrita che mai! Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 21 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 21 luglio 2020 - Pepa mette in guardia Tristan da Francisca. Nel frattempo Raimundo scopre grazie a Don Anselmo dell'atteggiamento ambiguo e minaccioso di Pardo nei confronti di Emilia. Donna Angustias, rientrata alla Villa, inizia a nutrire dei sospetti nei confronti della levatrice e cerca aiuto per indagare. Intanto Alfonso, Ramiro e Juan devono portare a termine un macabro compito... Qui la trama completa de Il Segreto

