Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 20 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 20 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, lunedì 20 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 20 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 20 luglio 2020 - le indagini vanno avanti per stabile quale sia stata la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte di Emma. Xander, Zoe e Flo sono però convinti che dietro a questa tragedia ci sia lo zampino di Thomas e iniziano seriamente a temere il Forrester. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 24 luglio 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 20 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 20 luglio 2020 - Felipe non si fida del nuovo arrivato, Alfredo, e inizia ad indagare sul rapporto tra Genoveva e il Bryce. Scopre così dell’esistenza di Cristobal e affronta la Salmeron. Dopo una notte trascorsa in cercare, dopo aver messo fuori gioco Victoriano, Emilio viene accolto da Cintia e dall'intero quartiere come un vero eroe. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 20 all'25 luglio 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 20 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – lunedì 20 luglio 2020 - Osman si rivela un sostituto perfetto per l'attore ma purtroppo le riprese sono tutte da rifare. La memoria della macchina fotografica si è rotta e tutto il lavoro fatto fino a ora è andato perduto. Sanem e Can, sul punto di baciarsi, vengono interrotti da Deren, corsa ad avvertire il Divit del triste inconveniente. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 20 al 24 luglio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 20 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 20 xluglio 2020 - Angustias fa ritorno alla villa. Sembra molto cambiata, ma Francisca non si fida e le mette Pepa alle calcagna. La povera levatrice ha però altro a cui pensare: Soledad è gravemente ferita dopo la brutale pena inflittale dalla madre, mentre, l'amica Emilia, è in profonda crisi per la proposta ricevuta da Pardo. Solo in casa del sindaco si respira un'aria serena, nelle campagne della villa infatti, Ramiro, Juan e Alfonso trameno di paura al pensiero di essere scoperti! Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 20 al 24 luglio 2020