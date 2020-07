Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 2 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 2 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, giovedì 2 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 2 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – giovedì 2 luglio 2020 - Thomas non riuscirà a confessare la verità su Beth a sua sorella. Il ragazzo, intenerito dalla visione di lei e Liam insieme alle bambine, non trova il coraggio di dirle nulla e pensa di mantenere, almeno con lei, il segreto di Flo. Non vuole infatti rovinare la felicità della ragazza, che vede finalmente tornare a sorridere. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 2 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 2 luglio 2020 - scopriamo di dover dire addio a un altro storico personaggio di Acacias. Samuel e Genoveva, braccati dagli abitanti del quartiere, si rifugiano in soffitta. L'Alday, disperato e sicuro di non avere scampo, appicca un incendio. Purtroppo neanche questo stratagemma riesce ad aprire una via di fuga ai coniugi, costretti a ritornare per strada dove li attende Cristobal. Il nemico giurato di Genoveva spara alla Salmeron ma con un colpo di reni, Samuel la protegge prendendo il proiettile al posto suo. Il ragazzo spira tra le braccia di sua moglie, lasciando per sempre Calle Acacias. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 29 giugno al 5 luglio 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 2 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – giovedì 2 luglio 2020 -Sanem è corsa a cercare Can nel bosco e finalmente lo ha trovato. La ragazza riesce a convincerlo ad affrontare le difficoltà e il Divit si presenta davanti alla commissione disciplinare. Intanto Ayhan e Ceycey hanno trovato l'indirizzo dell'hacker e sono felici di essere riusciti ad aiutare il fotografo. Ma purtroppo Emre è in agguato e non è certo intenzionato a lasciare che le cose gli sfuggano di mano. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 2 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 2 luglio 2020 - vedremo Angustias vittima delle crudeli macchinazioni di Francisca, tentare il suicidio. Nel frattempo Emilia fa una fortunata scoperta che potrebbe salvare la famiglia dalla bancarotta. Soledad si confida con Tristan e lo prega di ostacolare la sua relazione con Juan. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 29 giugno al 3 luglio 2020