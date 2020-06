Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 19 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 19 giugno 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, venerdì 19 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 19 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – venerdì 19 giugno 2020 Hope e Liam sono pronti a dirsi addio e passano l'ultima serata insieme come marito e moglie. La commozione è tanta ma lo Spencer sembra aver capito le esigenze della sua compagna e cerca di rendere questo momento memorabile. I due ragazzi, pur certi che si tratta di un addio, non possono fare a meno di dirsi che si amano e che molto probabilmente i loro sentimenti rimarranno immutati per sempre. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 20 giugno 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 19 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 19 giugno 2020 - Felipe si è chiuso in casa dopo lo scandalo della notte precedente, in cui si è presentato nel quartiere con due prostitute. Ramon è sempre più preoccupato per l'amico e non sa più cosa fare. Insieme a Liberto cercano un modo per farlo tornare sulla retta via ma non è facile convincere l'Alvarez – Hermoso a calmarsi e a farsi aiutare. Come finirà questa storia? Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 15 al 19 giugno 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 19 giugno 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – venerdì 19 giugno 2020 - il viaggio ad Agva si sta rivelando più complicato e imbarazzante del previsto. Can è riuscito a rintracciare Arzu e la modella non nasconde di essere attratta da lui. Sanem è gelosissima e cerca di sabotare il loro incontro sia per portare a termine il piano di Emre che per soddisfazione personale. Intanto Leyla continua ad aver paura di essere stata licenziata mentre i suoi genitori cercano un compratore per il loro negozio. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 15 al 19 giugno 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 19 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – venerdì 19 giugno 2020 - rivelano che Ignacio si mostrerà seriamente preoccupato per l'avventatezza di Rosa. La cocciutaggine della figlia e la palese incapacità della ragazza di pazientare, spingono il Solobazal a consigliarle maggiore riflessività alla giovane. L'uomo cerca di convincere sua figlia Rosa a riflettere bene sulla sua decisione di sposarsi e la invita a ponderare la cosa. Ma la ragazza sembra sorda alle raccomandazioni del padre e insiste nell'affrettare i preparativi: Rosa vuole che le nozze tra lei ed Adolfo vengano celebrate prima possibile. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 15 al 20 giugno 2020