Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 18 ottobre 2020

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 18 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, domenica 18 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 16 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - domenica 18 ottobre 2020 - Flo cerca di difendersi dalle accuse di rapimento e frode, ma le famiglie Forrester, Logan e Spencer, sono unite e pronte a condannare la giovane. La linea seguita è quella della tolleranza zero: Flo deve pagare con il carcere! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 18 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - domenica 18 ottobre 2020 - Liberto è sparito da Acacias e i vicini lo cercano ovunque, spaventati che il Seler voglia farla finita. L'uomo si è diretto sulle rive del fiume dove lui e Rosina si sono baciati per la prima volta ma avrà davvero intenzione di suicidarsi? Intanto Felipe rivela a Genoveva di non aver mai avuto interesse per lei. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 18 ottobre 2020

Nella puntata di Daydreamer di oggi - domenica 18 ottobre 2020 - Can è stato liberato e torna in agenzia. Intanto Leyla, dopo aver visto Aylin ed Emre baciarsi, decide di dare una possibilità a Osman scatenando però la gelosia del Divit. Tra Nihat e Mevkibe è ancora scontro. I due non riescono a fare pace mentre Sanem è costretta a firmare ufficialmente il suo accordo con Fabbri. Qui la trama completa di Daydreamer.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 18 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - domenica 18 ottobre 2020 - Marta porta a termine la sua missione per conto del sindaco. La ragazza ha ricevuto l'aiuto di Adolfo che, pronto a fare qualsiasi cosa per lei, ha insistito per accompagnarla. I due ritornano a Puente Viejo vittoriosi e con il messaggio del Tenente Grijalbo. Qui la trama completa de Il Segreto.

