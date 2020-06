Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 18 giugno 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 18 giugno 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, giovedì 18 giugno 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 18 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – giovedì 18 giugno 2020 - un altro protagonista della soap verrà a conoscenza del segreto sullo scambio delle culle. Xander, per caso, si trova ad origliare una conversazione tra Zoe e Flo e capisce che la sua fidanzata gli sta nascondendo qualcosa. Il ragazzo pretende delle spiegazioni e la Buckingham è costretta a confessare che Phoebe è la piccola Beth. L'Avant è sconvolto e ora pretende che Hope sappia la verità. Cosa succederà ora?Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 20 giugno 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 18 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 18 giugno 2020 - vedremo che Eduardo non ha intenzione di lasciare in pace Lucia e dopo le sue dimissioni la costringe a stare chiusa in casa. La ragazza, dopo la brutale violenza da parte di suo marito, ha scoperto di essere gravemente malata ma mantiene il segreto con tutti, persino con Ursula. Ma ecco cosa succederà domani. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 15 al 19 giugno 2020

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 18 giugno 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – giovedì 18 giugno 2020 - Can cercherà di convincere la modella Arzu Tas a lavorare con la sua azienda e stracciare il contratto con Aylin. La perfida pubblicista ha però ricattato l'artista con delle sue vecchie foto e ora la tiene in pugno. Il Divit, ignaro dei progetti della sua rivale – in combutta con Emre – parte alla volta di Agva in compagnia di Sanem, per parlare personalmente con Arzu. Il viaggio sarà rocambolesco e imbarazzante per la bella Aydin. Intanto Leyla viene accusata di essere la spia che ha messo nei guai la Fikri Harika. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 15 al 19 giugno 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 18 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – giovedì 18 giugno 2020 - la minore di Casa Solozabal, continua a mentire sul conto del fidanzato che, dopo aver disertato il servizio militare è nascosto in una baracca poco lontana dal paese. Un improvviso e immotivato svenimento del poverino però, rende tutto più complicato e la ragazza non sa per quanto ancora riuscirà a mantenere il segreto. Intanto, decisa a dare le necessarie cure a Pablo - un pasto caldo, coperte e medicine - inganna Encarnation. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 15 al 20 giugno 2020