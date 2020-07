Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 17 luglio 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 17 luglio 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Daydreamer e Il Segreto in onda oggi, venerdì 17 luglio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa si Moda più famosa del Mondo; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; alle 14.45 non perdete l'appuntamento con la nuova Soap Turca con Can Yaman, Daydreamer; il pomeriggio dedicato alle Soap si chiude alle 15.40 con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 17 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 17 luglio 2020 - Zoe e Xander corrono a informare Flo che Emma conosce la verità su Beth. I tre ragazzi pensano che la Barber sia corsa a informare Hope della verità e che ora la Logan sarà furiosa con loro. Purtroppo i giovani non possono neanche immaginare cosa è in realtà successo alla ragazza. Intanto Justin viene a sapere che sua nipote è morta e disperato si sfoga con Bill, sconvolto dalla notizia. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 17 luglio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 17 luglio 2020 - Genoveva torna a casa Alday e scopre che Ursula ha occupato l'appartamento abusivamente. La Salmeron, furiosa, caccia la Dicenta da casa sua e la Dark Lady è costretta a tornare a chiedere aiuto ad Augustina e Fabiana, rivelando loro di aver mentito e di non aver trovato alcun tipo di impiego. Intanto Antoñito e Lolita pianificano la messinscena per l'ispettore dell'esercito ma qualcosa sembra andare storto. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer - Le ali del sogno: Il Riassunto della puntata di oggi 17 luglio 2020

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno oggi di oggi – venerdì 17 luglio 2020 - dopo la burrascosa lite sugli scogli con Can, Sanem deve comunque presentarsi sul set dello shooting fotografico. Sarà una giornata ricca di tensione non solo per l'Aydin ma anche per Deren e Aylin sempre più in guerra. Intanto Polen, arrivata sul posto, fa di tutto per screditare Sanem agli occhi del fotografo. I suoi tentativi però falliscono... anzi tra Can e Sanem sembra realizzarsi un sogno. Qui la trama completa di Daydreamer

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 17 luglio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 17 luglio 2020 - la morte di Leandro sconvolge Pepa, ma la avvicina di più a Tristan, che la invita a fare colazione alla villa con insieme al piccolo Martín. Emilia è amareggiata ma anche confusa di fronte alla scandalosa proposta di Pardo, quando le arriva un’altra proposta… ben più lusinghiera. Soledad è pronta a qualsiasi pena pur di vivere il suo amore con Juan. Nel frattempo, alla villa, c’è un ritorno inaspettato… Qui la trama completa de Il Segreto

